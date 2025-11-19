На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали о «прививке», сделанной всему миру

МИД России: Нюрнбергский процесс сделал прививку всему миру
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Нюрнбергский процесс сделал «прививку» всему миру. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник.

«Нюрнберг на какой-то период сделал серьезную прививку всему человечеству, потому что им до определенной поры пугали. Коллаборационистские организации Украины были в числе обвиняемых Нюрнбергского процесса, это считалось клеймом», — сказал дипломат.

По его словам, Нюрнбергский процесс «сделал свое важное дело, он выполнил миссию», однако «этот период отдаляется». Мирошник отметил, что родственники нацистов, которые наказали в Нюрнберге, всячески пытаются реабилитировать предков – менять документы, давать новые трактовки, рассказывать об ангажированности Нюрнбергского трибунала.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз отошел от принципов Нюрнбергского процесса, в особенности в Германии. По его мнению, ФРГ ведет себя так, как будто никому ничего не должна и «это покаяние уже мало что значит».

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии начался 20 ноября 1945 года и завершился 1 октября. Он проходил во Дворце юстиции Нюрнберга.

Ранее в России назвали тенденцией наличие нацистов в семьях элит Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами