В МИД России рассказали о «прививке», сделанной всему миру

Нюрнбергский процесс сделал «прививку» всему миру. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник.

«Нюрнберг на какой-то период сделал серьезную прививку всему человечеству, потому что им до определенной поры пугали. Коллаборационистские организации Украины были в числе обвиняемых Нюрнбергского процесса, это считалось клеймом», — сказал дипломат.

По его словам, Нюрнбергский процесс «сделал свое важное дело, он выполнил миссию», однако «этот период отдаляется». Мирошник отметил, что родственники нацистов, которые наказали в Нюрнберге, всячески пытаются реабилитировать предков – менять документы, давать новые трактовки, рассказывать об ангажированности Нюрнбергского трибунала.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз отошел от принципов Нюрнбергского процесса, в особенности в Германии. По его мнению, ФРГ ведет себя так, как будто никому ничего не должна и «это покаяние уже мало что значит».

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии начался 20 ноября 1945 года и завершился 1 октября. Он проходил во Дворце юстиции Нюрнберга.

