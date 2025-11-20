На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В СВР рассказали об отношении России к итогам Нюрнбергского трибунала

Нарышкин: Россия твердо стоит на незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия твердо стоит на позиции незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия на правах наследницы Великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников», — отметил Нарышкин.

Накануне посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник сказал, что Нюрнбергский процесс сделал «прививку» всему миру.

По его словам, Нюрнбергский процесс «сделал свое важное дело, он выполнил миссию», однако «этот период отдаляется». Мирошник отметил, что родственники нацистов, которые наказали в Нюрнберге, всячески пытаются реабилитировать предков – менять документы, давать новые трактовки, рассказывать об ангажированности Нюрнбергского трибунала.

Ранее в России назвали тенденцией наличие нацистов в семьях элит Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами