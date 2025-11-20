Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия твердо стоит на позиции незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия на правах наследницы Великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников», — отметил Нарышкин.

Накануне посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник сказал, что Нюрнбергский процесс сделал «прививку» всему миру.

По его словам, Нюрнбергский процесс «сделал свое важное дело, он выполнил миссию», однако «этот период отдаляется». Мирошник отметил, что родственники нацистов, которые наказали в Нюрнберге, всячески пытаются реабилитировать предков – менять документы, давать новые трактовки, рассказывать об ангажированности Нюрнбергского трибунала.

Ранее в России назвали тенденцией наличие нацистов в семьях элит Европы.