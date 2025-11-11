Лавров уличил страны Европы в отходе от принципов Нюрнбергского трибунала

Покаяние Германии по итогам процесса денацификации сегодня мало чего стоит. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание на то, что результаты Нюрнбергского процесса являются частью Устава Организации Объединенных Наций, частью фундамента международной системы, которая была создана после Второй мировой войны (1939 — 1945 годы), вся Европа «подписалась» под этим.

Министр отметил, что процесс денацификации был проведен в ФРГ в свое время «в покаянии», сегодня эти покаяния мало чего стоят.

Лавров добавил, что отход от принципов Нюрнбергского трибунала в Европе и, в частности, в Германии стал заметен уже давно, лет 15 назад. По его словам, тогда немецкие политики посылали сигналы о том, что Германия за Вторую мировую войну со всеми странами, которым она причина вред, рассчиталась, поэтому больше никому ничего не должна и будет вести себя исходя из этих оценок.

