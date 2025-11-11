На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров уличил страны Европы в отходе от принципов Нюрнбергского трибунала

Лавров: покаяние Германии в нацизме мало чего стоит
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Покаяние Германии по итогам процесса денацификации сегодня мало чего стоит. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание на то, что результаты Нюрнбергского процесса являются частью Устава Организации Объединенных Наций, частью фундамента международной системы, которая была создана после Второй мировой войны (1939 — 1945 годы), вся Европа «подписалась» под этим.

Министр отметил, что процесс денацификации был проведен в ФРГ в свое время «в покаянии», сегодня эти покаяния мало чего стоят.

Лавров добавил, что отход от принципов Нюрнбергского трибунала в Европе и, в частности, в Германии стал заметен уже давно, лет 15 назад. По его словам, тогда немецкие политики посылали сигналы о том, что Германия за Вторую мировую войну со всеми странами, которым она причина вред, рассчиталась, поэтому больше никому ничего не должна и будет вести себя исходя из этих оценок.

Ранее Лавров высказался о заявлениях западных лидеров о третьей мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами