В МИД РФ прокомментировали возможность вступления Украины в ЕС

Захарова: Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Украина может оказаться непомерной ношей для стран-участниц Евросоюза.

«Вступление Украины в Европейский Союз может просто его добить теперь уже изнутри», — поделилась Захарова.

Она добавила, что вступление Киева в ЕС продвигается европейская бюрократия, которая уже не впервые действует против благополучия стран альянса.

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос говорила, что ЕК ожидает продолжения переговоров о евроинтеграции Украины на уровне рабочих групп, несмотря на позицию Венгрии.

Кос подтвердила, что полноценное открытие переговоров невозможно из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В то же время она отметила, что сам процесс вступления Украины в ЕС «не заблокирован».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет повлиять на вступление республики в Европейский союз. Он заметил, что Украина ничего не имеет против народа Венгрии, однако не может молчать, когда руководство соседней страны «помогает российской пропаганде».

Ранее Орбан объяснил, почему отказывает Украине в суверенитете.

