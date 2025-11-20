На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что США представят союзникам план по Украине

Politico: США представят союзникам план по урегулированию украинского конфликта
Mariam Zuhaib/AP

Министр армии США Дэниел Дрисколл после запланированных встреч на Украине планирует провести брифинги с союзниками по НАТО. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на чиновника в администрации президента Соединенных Штатов.

По данным издания, он представит союзникам разрабатываемый Вашингтоном план по украинскому урегулированию.

«Дрисколл после своих встреч в Киеве проведет серию брифингов с союзниками по НАТО, чтобы рассказать им о плане и о том, как Штаты видят дальнейшие действия», — говорится в публикации.

19 ноября газета Politico сообщила о прибытии на Украину американской делегации во главе с министром армии США. По данным издания, одна из ключевых целей поездки — переговоры о сделке, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии производства беспилотников.

Как сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Дэниел Дрисколл после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами страны намерен провести встречу с российской стороной.

Один из собеседников The Wall Street Journal заявил, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров России и Украины, он действует от имени американского президента. Кроме этого, его поездка в Киев также отчасти призвана поддержать усилия Украины и США по выработке крупного соглашения об обмене технологиями в области беспилотников и автономных боеприпасов.

Оба издания назвали необычным решение главы Белого дома отправить министра армии в Киев «с деликатной миротворческой миссией». Однако, как уточнила Politico, Дэниел Дрисколл в последнее время «стал заметной фигурой в Пентагоне».

Ранее сообщалось, что администрация Трампа разрабатывает новый 28-пунктный план урегулирования на Украине.

