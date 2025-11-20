Politico раскрыло цель визита Дрисколла на Украину

Глава Белого дома Дональд Трамп направил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил украинской стороне разрабатываемый США план по урегулированию. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на неназванного представителя администрации президента Соединенных Штатов.

«Поездка была организована быстро после встречи в Белом доме на прошлой неделе, на которой Трамп заявил, что Дрисколл, который планировал поездку на Украину в следующем месяце, должен стать посланником для Зеленского и его команды по этому плану», — говорится в публикации.

19 ноября газета Politico сообщила о прибытии на Украину американской делегации во главе с министром армии США. По данным издания, одна из ключевых целей поездки — переговоры о сделке, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии производства беспилотников.

Как сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Дэниел Дрисколл после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами страны намерен провести встречу с российской стороной.

Один из собеседников The Wall Street Journal заявил, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров России и Украины, он действует от имени американского президента. Кроме этого, его поездка в Киев также отчасти призвана поддержать усилия Украины и США по выработке крупного соглашения об обмене технологиями в области беспилотников и автономных боеприпасов.

Оба издания назвали необычным решение главы Белого дома отправить министра армии в Киев «с деликатной миротворческой миссией». Однако, как уточнила Politico, Дэниел Дрисколл в последнее время «стал заметной фигурой в Пентагоне».

Ранее сообщалось, что администрация Трампа разрабатывает новый 28-пунктный план урегулирования на Украине.