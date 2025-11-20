СМИ сообщают, что США усиливают давление на Зеленского

WP: США усиливают давление на Зеленского, чтобы он принял новый мирный план

Соединенные Штаты усиливают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял новый план урегулирования конфликта. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как пишут авторы публикации, новый план урегулирования содержит несколько уступок, которые Зеленскому «будет трудно одобрить, включая утрату значительных территорий и жесткие ограничения на украинские вооруженные силы».

Отмечается, что вместе с этим украинский президент «ослаблен коррупционным скандалом».

«Это в сочетании с изнуряющим темпом российских ударов может оставить украинскому лидеру мало хороших вариантов, поскольку должностные лица США усиливают давление на него, чтобы он одобрил договоренности о прекращении войны», — говорится в публикации.

Авторы материала считают «маловероятным» прорыв в урегулировании конфликта. Украинская сторона считает невыполнимыми некоторые условия плана. Один из собеседников издания назвал его «полной капитуляцией Украины», и Зеленский не хочет на это соглашаться.

20 ноября NBC сообщал, что президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил новый план по урегулированию на Украине.

В сообщении телеканала говорится, что план направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира.

Ранее Трамп опять разочаровался в Путине.