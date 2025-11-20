Грэм рассказал о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях в отношении России

Сенатор Грэм заявил, что Трамп якобы одобрил проект по санкциям против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм утверждает, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы одобрил законопроект по санкциям в отношении России и попросил лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение. Слова Грэма приводит телеканал CNN.

«В воскресенье, когда мы играли в гольф, Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение», — сказал он.

По информации телеканала, Грэм уточняет, что Белый дом несколько часов назад направил ему заявление о том, что законопроект «был одобрен».

17 ноября Дональд Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает введение 500%-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Предлагаемые меры нацелены на снижение экономической выгоды от сотрудничества с Россией и побуждение государств-партнеров к корректировке внешнеторговой политики.

Ранее в России призвали не верить угрозам санкций от Трампа.