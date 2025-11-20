На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чтец по губам раскрыл странный вопрос Маска одному из гостей на ужине в Белом доме

DM: Маск спросил у гостя, считает ли он саудовского кронпринца террористом
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Предприниматель, миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск во время торжественного ужина в Белом доме поинтересовался у одного из гостей, считает ли он наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда террористом. Об этом Daily Mail рассказала специалист по чтению по губам Никола Хиклинг.

В публикации отмечается, что Маск задал вопрос о принце генеральному директору фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурла.

Хиклинг утверждает, что собеседник предпринимателя был ошарашен сказанным.

До этого президент США Дональд Трамп, выступая на ужине в Белом доме в честь прибывшего в Вашингтон Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда, подчеркнул, что сотрудничество между США и Саудовской Аравией в военной сфере выходит на новый уровень. Президент отметил, что между странами только что подписано стратегическое соглашение в сфере обороны, которое имеет историческое значение.

19 ноября стало известно, что Саудовская Аравия закупит у Соединенных Штатов несколько сотен танков.

Ранее Бессент выделил три сферы в качестве основных направлений инвестиций Саудовской Аравии в США.

