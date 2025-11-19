Вашингтон включил Саудовскую Аравию в число своих основных союзников вне НАТО

Соединенные Штаты предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника вне НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал ABC.

Трамп, выступая на ужине в Белом доме в честь прибывшего в Вашингтон наследного принца, премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда, подчеркнул, что сотрудничество между США и Саудовской Аравией в военной сфере выходит на новый уровень. Президент отметил, что между странами только что подписано стратегическое соглашение в сфере обороны, которое имеет историческое значение.

По словам Трампа, Саудовская Аравия официально включена в число основных союзников Вашингтона за пределами Североатлантического альянса.

19 ноября стало известно, что Саудовская Аравия закупит у Соединенных Штатов несколько сотен танков.

Ранее министр финансов Скотт Бессент выделил три сферы в качестве основных направлений инвестиций Саудовской Аравии в США.