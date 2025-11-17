Российский министр иностранных дел Сергей Лавров возмутил немецких журналистов «поведением» и высказываниями о Нюрнбергском трибунале, сообщает «АБН24» со ссылкой на News.de.

Изданию не понравилось, что глава российского внешнеполитического ведомства отсутствовал на ряде мероприятий, а «по возвращении продемонстрировал бескомпромиссное поведение».

В статье говорится, что во время своего недавнего выступления глава российского внешнеполитического ведомства сделал ряд довольно резких заявлений относительно Германии. Так, Лавров выразил мнение о том, что покаяние страны в результате Нюрнбергского процесса и процесса денацификации сейчас ничего не стоит.

По словам главы МИД России, на данный момент Евросоюз отошел от принципов Нюрнбергского трибунала, в особенности в Германии. ФРГ, считает дипломат, ведет себя так, как будто никому ничего не должна и «это покаяние уже мало что значит».

Министр напомнил, что результаты Нюрнбергского процесса являются частью Устава Организации Объединенных Наций, частью фундамента международной системы, которая была создана после Второй мировой войны (1939 — 1945 годы), вся Европа «подписалась» под этим.

Ранее президент Финляндии признал авторитет Лаврова на мировой арене.