Чилийский писатель и журналист Патрисио Мери Белл представил в Общественной палате РФ книгу «Дети Донбасса», в которой осуждаются преступления украинских властей против мирного населения региона. Об этом сообщил член ОП Никита Анисимов, передает ТАСС .

В ноябре 2025 года писатель посетил Донецк с гуманитарной миссией, где лично познакомился со свидетельствами преступлений против детей Донбасса. Во время визита он побывал на мемориале «Аллея ангелов» и доставил помощь в Амвросиевский детский дом.

«Я смог лично услышать и увидеть свидетельства украинских преступлений против детей и мирного населения Донбасса, которые я осуждаю и организаторов которых считаю настоящими нацистскими преступниками», — заявил Мери Белл.

Книга была издана в Чили в 2024 году после серии дистанционных интервью. По словам Анисимова, донбасские общественники подарили писателю розу, изготовленную из осколков боеприпасов, которыми обстреливали гражданские объекты Донецка.

Как отметили в ОП, работа чилийского автора помогает распространению информации о преступлениях киевского режима в странах Латинской Америки, формируя альтернативные информационные нарративы, свободные от диктата западных медиа.

Ранее российский сенатор предложил Анджелине Джоли посетить Донбасс.