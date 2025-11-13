Депутат парламента Грузии, вице-спикер Тея Цулукиани назвала президента Украины Владимира Зеленского клоуном, ведущим страну к гибели. Об этом она заявила в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

«Этого клоуна не считаю, который живет на Украине и называется президентом, который сделал несчастной собственную нацию», — сказала она, комментируя возможное введение визового режима для грузинских чиновников со стороны Евросоюза (ЕС).

По словам депутата, Украина в настоящее время близка к гибели и «это является трагедией». Помимо этого, Украина не является страной — членом ЕС, подчеркнула Цулукиани.

До этого глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Киев создает препятствия на пути вступления республики в ЕС. Она также раскритиковала негативную оценку Еврокомиссии в отчете о расширении, так как сделанные выводы искажают реальные факты. Бочоришвили объяснила нежелание Тбилиси вводить санкции против Москвы «дополнительными вызовами безопасности». Министр подчеркнула, что «никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией».

Ранее ЕК планирует ввести новый визовый механизм для давления на Грузию.