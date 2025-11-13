На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грузинский политик назвала Зеленского «клоуном»

Вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани назвала Зеленского клоуном
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Депутат парламента Грузии, вице-спикер Тея Цулукиани назвала президента Украины Владимира Зеленского клоуном, ведущим страну к гибели. Об этом она заявила в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

«Этого клоуна не считаю, который живет на Украине и называется президентом, который сделал несчастной собственную нацию», — сказала она, комментируя возможное введение визового режима для грузинских чиновников со стороны Евросоюза (ЕС).

По словам депутата, Украина в настоящее время близка к гибели и «это является трагедией». Помимо этого, Украина не является страной — членом ЕС, подчеркнула Цулукиани.

До этого глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Киев создает препятствия на пути вступления республики в ЕС. Она также раскритиковала негативную оценку Еврокомиссии в отчете о расширении, так как сделанные выводы искажают реальные факты. Бочоришвили объяснила нежелание Тбилиси вводить санкции против Москвы «дополнительными вызовами безопасности». Министр подчеркнула, что «никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией».

Ранее ЕК планирует ввести новый визовый механизм для давления на Грузию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами