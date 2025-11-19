На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме заявили, что Украина все равно потеряет Донбасс, поэтому лучше заключить мир

Axios: США призывают Украину к миру, так как Киев все равно потеряет Донбасс
true
true
true
close
Al Drago/Reuters

Соединенные Штаты предлагают новый мирный план Украине, поскольку Киев все равно потеряет Донбасс. Об этом со ссылкой на источники пишет Axios.

«По словам американского чиновника, Белый дом считает, что Украина, скорее всего, потеряет эту территорию в любом случае, если война продолжится, и «поэтому в интересах Украины заключить соглашение сейчас»», — говорится в сообщении портала.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

19 ноября агентство Reuters писало о том, что предложения США по урегулированию на Украине предполагают отказ Киева от ряда территорий и «некоторых видов оружия».

Ранее Зеленский заявил об «активизации процессов» по решению конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
