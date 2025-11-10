Украинский лидер Владимир Зеленский опасен для общества, его необходимо изолировать. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя информацию, что в раннем детстве будущий президент больше всего любил играть с советской мясорубкой.

По его словам, подобные увлечения могут свидетельствовать о «маниакальных наклонностях или психических расстройствах». Депутат заявил, что приход Зеленского к власти привел страну к катастрофе, а ее народ – к трагедии.

«Так, как Зеленский, может себя вести только тот, кто ненавидит украинский народ», — констатировал Шеремет.

Несколько дней назад в сети всплыло старое интервью матери президента Украины Владимира Зеленского Риммы. В ходе беседы с журналистами женщина рассказывает, что в раннем детстве ее сын больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.

Позже эту информацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она в шутку предположила, что политика Владимира Зеленского и его «мясные штурмы», очевидно, связаны с тем, что в детстве он увлекался играми с мясорубкой.

