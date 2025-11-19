Российский сенатор назвал польского премьера безумцем

Член Совета Федерации (СФ) Владимир Джабаров назвал польского премьер-министра Дональда Туска безумным из-за слов о том, что Россия причастна к диверсиям в Польше. Такое мнение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Либо польский премьер абсолютно потерял разум, либо поляки взялись привычно обвинять во всем Россию», — заявил он.

Туск заявлял, что диверсию на железной дороге в Польше совершили завербованные Россией украинцы, которые затем сбежали в Белоруссию.

По мнению Джабарова, диверсия была предпринята гражданами Украины из-за взращенного в них попустительством Брюсселя чувства безнаказанности.

До этого Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского данные украинцев, причастных к диверсии в Польше.

Туск заявил, что диверсии на железнодорожных путях в Польше совершили двое граждан Украины, которые якобы «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Одного из них он назвал уроженцем Донбасса.

