Мерц отказался извиняться за разозлившие бразильцев слова

Канцлер ФРГ Мерц отказался извиняться за слова о возвращении домой из Бразилии
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался извиняться за слова о возвращении домой из Бразилии. Его позицию выразил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает РИА Новости.

Слова Мерца о том, что его пул журналистов был рад вернуться в «прекрасную» Германию из бразильского Белен-ду-Пара, где проходит Климатическая конференция ООН (COP30), вызвали критику в латиноамериканской стране. По словам Корнелиуса, эта фраза не содержит в себе элементов дискриминации.

«Замечание по сути относилось к желанию делегации после очень утомительного ночного перелета и длинного дня в Белене отправиться в обратный путь», — пояснил пресс-секретарь Мерца.

Во время визита в Бразилию 7 ноября Мерц выступил в Берлине и назвал Германию одной из самых прекрасных стран мира, а затем привел в качестве примера к своим словам диалог с пресс-пулом. По словам немецкого канцлера, после его вопроса о том, кто хочет остаться в Белен-ду-Пара, никто не вызвался добровольцем, а все сотрудники СМИ были рады покинуть «место, где они находились» и вернуться на родину.

Такая постановка вопроса была воспринята бразильцами как расизм. В частности, мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс в публикации в X назвал Мерца «нацистом» и «бездомным сыном Гитлера».

Ранее Мерц заявил о конце прежнего миропорядка.

