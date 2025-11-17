Канцлер Германии заявил о конце прежнего миропорядка

Прежний мировой порядок подошел к концу. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.

«Мы еще не знаем, как он (миропорядок — «Газета.Ru») будет выглядеть через несколько лет, но мы знаем вполне наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке — 35 лет, что этот миропорядок сейчас <...> пришел к своему концу», — сказал глава немецкого кабмина.

Мерц добавил, что в настоящее время возник «глубокий раскол в Атлантике». По его словам, произошедшее ставит под сомнение «почти все, что считалось правильным и необходимым в трансатлантических отношениях».

В октябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что мир столкнулся с историческими изменениями в балансе сил и обострением геополитического соперничества. Глава кабмина пообещала «возродить японскую дипломатию, которая будет процветать в самом центре мира».

Ранее в Кремле рассказали о состоянии «идеального шторма» для перехода к новому миропорядку.