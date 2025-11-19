Politico: рамочное соглашение по Украине будет согласовано на этой неделе

Рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Отмечается, что в Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования украинского конфликта.

Представитель Белого дома ожидает, что Киев в связи с продвижением российских войск и внутриполитическим коррупционным скандалом будет вынужден принять условия. Европейские страны в этом плане не играют важную роль, поскольку главное, чтобы Украина согласилась со сделкой, отметил собеседник издания.

До этого издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым мирным планом по Украине. По данным издания, работа ведется спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который курирует проект от Белого дома.

План, говорится в материале Axios, включает 28 пунктов, сгруппированных в четыре блока: прекращение конфликта на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Ранее в России заявили о снижении политического веса Украины в Европе.