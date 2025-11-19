На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о снижении политического веса Украины в Европе

СВР: в ЕС фиксируют, что украинцы все более демотивированы на фоне конфликта
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внешнеполитические ведомства стран Евросоюза (ЕС) с обеспокоенностью обращают внимание на то, что граждане Украины становятся все более демотивированными и апатичными на фоне продолжительного конфликта. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

Среди украинцев широко распространилось мнение о том, что им не стоит рассчитывать на существенную помощь от Европы, в том числе из-а того, что Украина погрязла в коррупции, отметили в СВР.

Поэтому сегодня в Европе растет число противников выделения крупных сумм на нужды Украины. Помимо Венгрии и Словакии, к такой позиции начинают склоняться Чехия и Румыния. Таким образом, политический вес украинского государства в Европе снижается, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Вашингтон разрабатывает новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. Этот план из 28 пунктов вдохновлен усилиями президента США Дональда Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа.

Ранее в Турции обвинили Зеленского в уничтожении Украины.

