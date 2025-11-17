На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Литве допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

Глава МИД Литвы Будрис допустил открытие границы с Белоруссией до 30 ноября
true
true
close
Reuters

Власти Литвы допускают, что закрытая 29 октября на месяц граница с Белоруссией может открыться раньше предусмотренного срока. Об этом сообщил глава МИД республики Кестутис Будрис, передает ТАСС.

«Вопрос досрочного открытия границы подлежит обсуждению. Мы никогда не ставили перед собой задачи добиться того-то и того-то к определенной дате. Нам важно, чтобы против нас прекратились гибридные атаки», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что при принятии решения по данному вопросу нужно руководствоваться теми же причинами и параметрами, что и при закрытии границ. По словам Будриса, ситуация изменилась и взята под контроль. Аэропорты страны стабильно работают.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее премьер Литвы заявила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами