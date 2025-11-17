В Литве допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

Власти Литвы допускают, что закрытая 29 октября на месяц граница с Белоруссией может открыться раньше предусмотренного срока. Об этом сообщил глава МИД республики Кестутис Будрис, передает ТАСС.

«Вопрос досрочного открытия границы подлежит обсуждению. Мы никогда не ставили перед собой задачи добиться того-то и того-то к определенной дате. Нам важно, чтобы против нас прекратились гибридные атаки», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что при принятии решения по данному вопросу нужно руководствоваться теми же причинами и параметрами, что и при закрытии границ. По словам Будриса, ситуация изменилась и взята под контроль. Аэропорты страны стабильно работают.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее премьер Литвы заявила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией.