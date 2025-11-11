На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоруссия и Литва начнут переговоры по нормализации ситуации на границе

Лукашенко поручил МИД организовать переговоры с Литвой по работе КПП на границе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после обращения Вильнюса поручил МИД республики организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе с Литвой. Об этом сообщили Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

В публикации говорится, что от литовских властей поступило предложение об урегулирование ситуации на белорусско-литовской границе. В связи с этим Лукашенко заслушал доклады, касающиеся вопросов обстановки на границе. Отмечается, что переговоры об открытии пунктов пропуска пройдут при участии литовских уполномоченных лиц, ответственных за направление.

10 ноября Лукашенко на совещании в Минске отметил, что Белоруссия готова к открытию границы с Литвой, поскольку со своей стороны не закрывала ее. По словам главы государства, она может возобновить работу в течение нескольких часов.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объяснив это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее в МИД Белоруссии раскрыли истинную причину, почему Литва закрыла границу.

