На Украине захотели уволить Кулебу

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что подал в парламент для голосования проект постановления об увольнении Алексея Кулебы с должности вице-премьера Украины по вопросам восстановления страны.

«Я бы в любом другом случае написал, как причину «за системные провалы и коррупцию». Однако сейчас просто скажу: давайте и его сегодня освободим, чтобы дважды не вставать, все равно скоро придется », — написал он.

18 ноября Железняк сообщил, что Кулебу отправят в отставку в ближайшее время из-за причастности к коррупционному скандалу вокруг «пленок Миндича». Три источника рассказали ему, что отставку Кулебы уже согласовали. По мнению депутата, сейчас ситуация выглядит так, что министру дают возможность уйти с должности по собственному желанию.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По информации ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее в антикоррупционных органах Украины заявили, что Зеленского ждет день расплаты.