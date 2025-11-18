На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Верховной раде заявили о подготовке отставки министра развития общин и территорий Украины 

Депутат Рады Железняк заявил о готовящейся отставке вице-премьера Кулебы
Киевская областная военная администрация

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба будет отправлен в отставку в ближайшее время из-за причастности к коррупционному скандалу вокруг «пленок Миндича». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Три источника рассказали ему, что отставку Кулебы уже согласовали. По мнению депутата, сейчас ситуация выглядит так, что министру дают возможность уйти с должности по собственному желанию.

Парламентарий считает, что Кулеба может стать «следующим клиентом» Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Железняк выразил мнение, что президент республики Владимир Зеленский не сможет отставкой вице-премьера закончить разгоревшийся коррупционный скандал.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее в антикоррупционных органах Украины заявили, что Зеленского ждет день расплаты.

Новости Украины
