Путин предложил ас-Сиси укрепление партнерства между РФ и Египтом

Россия выступает за всемерное укрепление партнерства с Египтом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа», передает РИА Новости.

«[Мы] также выступаем за всемерное укрепление партнерства с дружественным нам Египтом», — сказал российский лидер.

19 ноября Путин совместно с ас-Сиси приняли участие в церемонии по случаю установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС «Эд-Дабаа».

Российская государственная корпорация «Росатом» приступила к строительству первой атомной станции в Египте в июле 2022 года. Согласно проекту, «Эль-Дабаа» станет первой атомной станцией Египта и первым крупным проектом «Росатома» в Африке. На строительство станции выделено $30 млрд, она будет состоять четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Соглашение между правительствами Египта и России о строительстве атомной электростанции было заключено в ноябре 2015 года в Каире.

Ранее «Росатом» отгрузил два корпуса АЭС в Египет и Турцию.