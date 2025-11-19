На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мадуро предложил США уйти в отставку в течение трех лет

NYT: Белый дом отказался от идеи Мадуро о его отставке через 2‑3 года
true
true
true
close
Maxwell Briceno/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время неофициальных переговоров предложил США уйти в отставку в течение двух-трех лет. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Вашингтоне отклонили его предложение и потребовали немедленной отставки.

Кроме того, источники издания сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для американских военных действий. Отмечается, что пока неясно, в чем именно заключаются тайные операции и когда они могут быть реализованы.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

После этого Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне.

Позднее Трамп заявил, что допускает возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

Ранее бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Трамп положил оружие на стол перед Мадуро.

