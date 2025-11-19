Президент Украины Владимир Зеленский, обещавший гражданам демократию и интеграцию с Западом, всего за несколько лет довел свою страну до краха. Об этом написал колумнист турецкой газеты Sabah Мелих Алтынок.

Он обратил внимание, что при Зеленском Украина потеряла огромные территории. При этом частично интегрированными с Западом оказались не жители Киева, а миллионы украинцев, которые живут беженцами в европейских столицах, обратил внимание Алтынок.

Журналист добавил, что говорить о демократии на Украине больше не приходится, чрезвычайное положение в стране напоминает времена СССР. Кроме того, народ столкнулся с безработицей и голодом, в то время как чиновников уличают в коррупционных скандалах.

В заключение Алтынок утверждает, что Зеленский «оставит после себя огромное сожаление для украинского народа».

19 ноября Зеленский прибыл в Анкару для участия в переговорах с Эрдоганом и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Перед своей поездкой украинский лидер заявлял, что хочет активизировать переговорный процесс и возобновить обмен пленными между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители России не будут участвовать в предстоящих переговорах Украины и США в Турции.

Ранее в Турции заявили, что рассчитывают на диалог с Россией по Украине.