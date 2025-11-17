Два пункта пропуска на границе Белоруссии и Польши возобновили работу

В двух КПП на белорусско-польской границе возобновилось движение

Движение в пунктах пропуска «Берестовица» — «Бобровники» и «Брузги» — «Кузница Белостоцкая», которые находятся на границе Белоруссии и Польши, возобновлено. Об этом в Telegram-канале сообщает белорусский Госпогранкомитет.

Там заявили, что в момент открытия КПП перед двумя погранпереходами в системе электронной очереди было зарегистрировано свыше 100 грузовых и легковых автомобилей и три автобуса.

До этого Польша официально уведомила Белоруссию, что намерена в понедельник, 17 ноября, с 02:00 по белорусскому времени (совпадает с мск) открыть пункты пропуска «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны «Брузги») и «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица»).

Через «Кузницу Белостоцкую» будет осуществляться только пассажирское движение, за исключением автобусов. КПП «Бобровники» смогут пересекать легковые автомобили и автобусы, грузовики из стран — членов Европейского союза, Швейцарии и государств — участников Соглашения о Европейском экономическом пространстве.

Ранее в МИД Белоруссии рассказали, почему Литва закрыла границу.