На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два пункта пропуска на границе Белоруссии и Польши возобновили работу

В двух КПП на белорусско-польской границе возобновилось движение
true
true
true
close
Павел Головкин/AP

Движение в пунктах пропуска «Берестовица» — «Бобровники» и «Брузги» — «Кузница Белостоцкая», которые находятся на границе Белоруссии и Польши, возобновлено. Об этом в Telegram-канале сообщает белорусский Госпогранкомитет.

Там заявили, что в момент открытия КПП перед двумя погранпереходами в системе электронной очереди было зарегистрировано свыше 100 грузовых и легковых автомобилей и три автобуса.

До этого Польша официально уведомила Белоруссию, что намерена в понедельник, 17 ноября, с 02:00 по белорусскому времени (совпадает с мск) открыть пункты пропуска «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны «Брузги») и «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица»).

Через «Кузницу Белостоцкую» будет осуществляться только пассажирское движение, за исключением автобусов. КПП «Бобровники» смогут пересекать легковые автомобили и автобусы, грузовики из стран — членов Европейского союза, Швейцарии и государств — участников Соглашения о Европейском экономическом пространстве.

Ранее в МИД Белоруссии рассказали, почему Литва закрыла границу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами