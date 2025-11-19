Коррупционный скандал на Украине — это «очередной вскрывшийся гнойник» мафиозной машины Киева по перекачке денег и отмыванию колоссальных сумм от западных покровителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной огромной кровавой машины», — сказала она.

По словам представителя МИД РФ, это лишь одна «квадриллионая часть» того, что происходит на Украине ежедневно. Захарова считает, что в этом скандале замешаны все «действующие персонажи», вероятно, имея в виду всю верхушку руководства Украины. Однако дипломат выразила надежду, что в стране остались какие-то опорные силы, которые не участвуют в этом. Однако на данный момент она не смогла назвать никого, кто находится в этом поле.

До этого журнал The Economist со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был «поражен» масштабами обвинений в коррупции, предъявленных членам кабмина и его соратнику, бизнесмену Тимуру Миндичу.

При этом газета The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора Украины $100 млн.

Ранее на Украине оппозиция выдвинула ультиматум Зеленскому.