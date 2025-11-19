В МВФ назвали условия для восстановления доверия к власти на Украине

Гетманцев: в МВФ потребовали от Украины «реального очищения» и реформ

Представители миссии Международного валютного фонда (МВФ), которые прибыли с рабочим визитом на Украину, потребовали от Киева реальных действий и реформ, после коррупционного скандала в энергетике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.

«Это, безусловно, подрывает доверие к нам. <...> партнеры требуют от нас действенных мер, направленных на скорейшее восстановление доверия,» — написал политик.

По словам Гетманцева, МВФ потребовал от украинской стороны реальных реформ, «очищения, а не их имитацию» после коррупционного скандала в стране.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики 10 ноября. После сообщения у экс-министра энергетики и бывшего министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом» прошли обыски.

По данным бюро, Галущенко и другие ключевые министры и чиновники получали выплаты от подрядчиков, строящих укрепления против российских атак на энергетическую инфраструктуру. Среди предполагаемых причастных — бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и Тимур Миндич — бизнесмен и совладелец бывшей телестудии Зеленского «Квартал 95». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заявили о закипании «политического котла» в Киеве из-за коррупции.