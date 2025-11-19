Президент Украины Владимир Зеленский пока сохраняет шансы «подергаться на западной ниточке», но образовавшийся в Европе «гнойник» в любом случае будет вскрыт, похоже, «абсцесс протекает быстрее, чем казалось». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, говоря о судьбе украинского лидера.

По его словам, сейчас уже речь идет «не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене бандеровской власти». Политик считает, что Киеву придется пойти на «самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела», то есть избавиться от Зеленского, в противном случае Украине придет конец.

Если же «ампутации» будет мало, и разложение распространится на всю Украину, тогда конец «киевского неонацистского режима» неизбежен, добавил зампред Совбеза.

Лучшим катализатором неизбежной и мучительной гибели Киевского режима, по мнению Медведева, являются успехи Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.

