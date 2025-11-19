Профессор Петро: Украина сможет спастись только в случае переговоров

Единственный шанс на спасение для Украины — пойти на переговоры. Об этом в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро.

Он отметил, что многие украинские аналитики, которые скептически относятся к действующей власти страны, призывают Украину начать переговоры ради максимально выгодного соглашения.

По мнению профессора, Украине необходимо «при первой же возможности» постараться договориться о мирном урегулировании, поскольку альтернативой является только капитуляция.

«Пока Россия еще готова к переговорам, остается шанс что-то выторговать и выжить», — сказал Петро.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует провести ряд встреч в Турции 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Он добавил, что Киев всеми силами приближает окончание конфликта.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил готовность Зеленского вернуться к переговорам с Россией коррупционным скандалом, разразившимся в республике.

Ранее бывший посол США в России позавидовал Украине в одном вопросе.