Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил готовность президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией коррупционным скандалом, разразившимся в республике. Его слова приводит «Лента.ру».

Он предположил, что Зеленский «бежит от позора» своей команды, которая оказалась замешана в коррупционном скандале в сфере энергетики на Украине. Его последствия могут привести к полной потере доверия населения к «так называемым лидерам», подчеркнул Карасин.

«То, что говорит Зеленский о переговорах, неизвестно в Москве, с кем он там собирается вести переговоры, когда вести переговоры — это все открытый вопрос. Мы уже привыкли к подобного рода заявлениям о мало кому известных мероприятиях. Будем, конечно, внимательно следить за развитием событий», — сказал парламентарий.

Политик подчеркнул, что Москва готова к переговорам, однако они должны быть подготовлены, а не проводиться с «бухты-барахты», как к тому привык Владимир Зеленский.

18 ноября Зеленский сообщил, что завтра планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Он добавил, что Киев всеми силами приближает окончание конфликта.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, где примет участие в переговорах с Зеленским.

Украинский лидер поедет в Турцию на переговоры с США в условиях продолжающегося коррупционного скандала.

