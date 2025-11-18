На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде объяснили неожиданную готовность Украины к переговорам

Сенатор Карасин связал готовность Украины к переговорам с коррупционным скандалом
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил готовность президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией коррупционным скандалом, разразившимся в республике. Его слова приводит «Лента.ру».

Он предположил, что Зеленский «бежит от позора» своей команды, которая оказалась замешана в коррупционном скандале в сфере энергетики на Украине. Его последствия могут привести к полной потере доверия населения к «так называемым лидерам», подчеркнул Карасин.

«То, что говорит Зеленский о переговорах, неизвестно в Москве, с кем он там собирается вести переговоры, когда вести переговоры — это все открытый вопрос. Мы уже привыкли к подобного рода заявлениям о мало кому известных мероприятиях. Будем, конечно, внимательно следить за развитием событий», — сказал парламентарий.

Политик подчеркнул, что Москва готова к переговорам, однако они должны быть подготовлены, а не проводиться с «бухты-барахты», как к тому привык Владимир Зеленский.

18 ноября Зеленский сообщил, что завтра планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Он добавил, что Киев всеми силами приближает окончание конфликта.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, где примет участие в переговорах с Зеленским.

Украинский лидер поедет в Турцию на переговоры с США в условиях продолжающегося коррупционного скандала.

Ранее бывший посол США в России позавидовал Украине в одном вопросе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами