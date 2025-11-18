На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-нардеп заявил, что Ермак контролировал денежные переводы лидерам Евросоюза

Экс-нардеп Олейник: Ермак занимался денежными переводами лидерам ЕС с Украины
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправлял денежные переводы европейским лидерам, и является носителем «серьезного компромата» на Владимира Зеленского. Об этом NEWS.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник со ссылкой на «свою информацию».

По его словам, Ермак – это «самый большой кошелек» Зеленского, который владеет информацией о том, кто еще выполняет финансовые махинации. Он подчеркнул, что Зеленский не настолько глуп, «чтобы положить все яйца в одну корзину», а глава офиса президента «очень информирован».

«По моей информации, он еще является тем, кто контролировал деньги, которые направлялись иностранным лидерам: и президентам, и председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, и другим. Все имели доли», — рассказал Олейник.

До этого сообщалось, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине советует главе государства отправить в отставку главу офиса Андрея Ермака.

Ранее президент Финляндии восхитился Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами