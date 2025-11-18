На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае остановили показ японских фильмов

Прокат двух японских фильмов отозвали в Китае из-за обострения конфликта стран
Постер фильма «Клетки за работой»

В Китае остановили показ по меньшей мере двух японских фильмов из-за комментариев премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. Об этом сообщает Reuters.

В ноябре Такаити заявила, что попытка Китая силой установить контроль над Тайванем, угрожающая Японии, может спровоцировать военный ответ. После этого на фоне обострения конфликта стран китайские дистрибьюторы отозвали прокат в кинотеатрах мультфильма «Жгучие танцовщицы Касукабе» и экранизации манги «Клетки за работой!».

Государственная телекомпания CCTV назвала отказ от проката японских фильмов «разумным решением», отражающим настроения в стране.

Официальный Пекин призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию. При этом китайцы составляют наибольшее число всех туристов, посещающих Японию — по официальным данным, их почти четверть.

Пекин считает Тайвань своей собственностью и не исключает применения силы для установления контроля над островом. Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина.

Ранее новый премьер Японии выступила за размещение в стране ядерного оружия США.

