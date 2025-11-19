В США назвали заинтересованных в коррупционном скандале на Украине

Коррупционный скандал в сфере энергетики может быть следствием внутриполитической борьбы на Украине. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«На мой взгляд, наиболее вероятно то, что за этим стоят, по сути, внутриполитические враги Зеленского из среды Майдана. То есть мы говорим о бывшем лидере Петре Порошенко, мэре Киева Виталии Кличко и еще некоторых других», — порассуждал Слебода.

По его словам, в процессе может быть замешан и олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), от которого Владимир Зеленский «дистанцировался». Эксперт допустил, что США и Европа все еще пытаются понять, как реагировать на ситуацию, поскольку организованной реакции с их стороны пока не наблюдалось.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, за это время сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

