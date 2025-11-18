На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Финляндии нашла российский след в коррупции на Украине

Глава МИД Финляндии объяснила коррупцию на Украине якобы влиянием России
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя коррупционный скандал на Украине, заявила, что он связан с многолетним влиянием России на республику. Ее слова приводит ERR.

По ее словам, за короткое время независимости Украины Россия якобы не дала ей возможности построить общество, свободное от коррупции, так как Киев был вынужден бороться с сильным давлением Москвы. Валтонен заверила, что поддержка Украины со стороны Финляндии не ослабнет.

«Исходя из этого, наша поддержка Украины, безусловно, не ослабнет. Но мы непременно хотим уделять этому больше внимания, чем раньше», — сказала она.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, за это время сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее бывший посол США в России позавидовал Украине в одном вопросе.

