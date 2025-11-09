На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай призвал ЕС повлиять на Нидерланды для обеспечения поставок чипов Nexperia

David Hammersen/dpa/Global Look Press

Министерство коммерции КНР призвало Евросоюз повлиять на Нидерланды, чтобы заставить эту страну перестать вмешиваться в дела филиала компании-производителя полупроводников Nexperia в Китае. Заявление ведомства цитирует РИА Новости.

«Китай надеется, что ЕС активизирует свои усилия, чтобы убедить Нидерланды как можно скорее аннулировать соответствующие меры для обеспечения нормальных поставок продукции Nexperia», — заявили в министерстве коммерции Китая.

В китайском ведомстве отметили, что вмешательство Нидерландов угрожает безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок полупроводников, поэтому Пекин уже принял «надлежащие меры», чтобы освободить от ограничений экспорт продукции Nexperia гражданского назначения.

В середине октября правительство Нидерландов утвердило чрезвычайный приказ, запрещающий Nexperoa в течение года перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Целью этой меры была названа защита экономической безопасности Нидерландов и Европы после того, как действия главы Nexperia Чжан Сюэчжэна вызвала подозрения у Амстердама. При этом Nexperia China разрешила своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.

Ранее минэкономики ФРГ выразило надежду на возобновление поставок чипов Nexperia.

