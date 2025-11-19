На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Защищать тех, кто защищался». ЛДПР призвала изменить процесс рассмотрения дел о самообороне

Лидер ЛДПР Слуцкий: дела о превышении самообороны должны рассматривать присяжные
true
true
true
close
Shutterstock

ЛДПР предлагает изменить процесс рассмотрения судом дел о превышении пределов необходимой обороны, и по ходатайству обвиняемого привлекать к ним присяжных заседателей. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму депутатами партии во главе с ее лидером Леонидом Слуцким 19 ноября, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Как рассказали в ЛДПР, законопроект разработан в целях предоставления гарантий справедливого и объективного рассмотрения дел, связанных с превышением пределов необходимой обороны.

В связи с этим предлагается рассматривать подобные уголовные дела по ходатайству обвиняемого судьями районного суда или гарнизонного военного суда с коллегией из шести присяжных заседателей.

В документе парламентарии ссылаются на правоприменительную практику, когда суды «необоснованно» привлекают к уголовной ответственности людей, которые применяли меры защиты — то есть реализовывали свое право на самооборону.

Как указал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, подобные случаи за «попытку спасти свою жизнь или защитить близких от неминуемой угрозы» регулярно происходят в разных частях страны. В качестве примера он привел ситуацию с охранником детского лагеря Павлом Червяковым, который остановил нападавшего на детей агрессора, но в итоге получил реальный срок. Лишь после вмешательства партии приговор удалось смягчить, подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что «и 10 лет назад Верховный суд разрешил гражданам защищать свою жизнь всеми доступными способами».

«Позиция ЛДПР непреклонна — закон должен защищать того, кто защищался, а не тех, кто нападал. Поэтому мы предлагаем изменить порядок рассмотрения дел о превышении самообороны, закрепив за обвиняемым право требовать рассмотрения такого дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей. Мы убеждены, что это обеспечит вынесение более объективных и справедливых вердиктов и снизит количество ошибочных приговоров, укрепив доверие наших граждан ко все судебной системе», — сказал Слуцкий.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который предполагает, что самооборона в случае проникновения злоумышленника в жилище не должна считаться превышением прав.

Ранее отец напал на собаку, которая укусила его двухлетнего сына, и стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами