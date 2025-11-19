«Защищать тех, кто защищался». ЛДПР призвала изменить процесс рассмотрения дел о самообороне

ЛДПР предлагает изменить процесс рассмотрения судом дел о превышении пределов необходимой обороны, и по ходатайству обвиняемого привлекать к ним присяжных заседателей. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму депутатами партии во главе с ее лидером Леонидом Слуцким 19 ноября, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Как рассказали в ЛДПР, законопроект разработан в целях предоставления гарантий справедливого и объективного рассмотрения дел, связанных с превышением пределов необходимой обороны.

В связи с этим предлагается рассматривать подобные уголовные дела по ходатайству обвиняемого судьями районного суда или гарнизонного военного суда с коллегией из шести присяжных заседателей.

В документе парламентарии ссылаются на правоприменительную практику, когда суды «необоснованно» привлекают к уголовной ответственности людей, которые применяли меры защиты — то есть реализовывали свое право на самооборону.

Как указал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, подобные случаи за «попытку спасти свою жизнь или защитить близких от неминуемой угрозы» регулярно происходят в разных частях страны. В качестве примера он привел ситуацию с охранником детского лагеря Павлом Червяковым, который остановил нападавшего на детей агрессора, но в итоге получил реальный срок. Лишь после вмешательства партии приговор удалось смягчить, подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что «и 10 лет назад Верховный суд разрешил гражданам защищать свою жизнь всеми доступными способами».

«Позиция ЛДПР непреклонна — закон должен защищать того, кто защищался, а не тех, кто нападал. Поэтому мы предлагаем изменить порядок рассмотрения дел о превышении самообороны, закрепив за обвиняемым право требовать рассмотрения такого дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей. Мы убеждены, что это обеспечит вынесение более объективных и справедливых вердиктов и снизит количество ошибочных приговоров, укрепив доверие наших граждан ко все судебной системе», — сказал Слуцкий.

