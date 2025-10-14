Отец избил собаку, которая укусила его двухлетнего сына, и стал фигурантом дела

В Таиланде мужчине грозит наказание за нападение на укусившую его ребенка собаку

Жителя Таиланда обвинили в нападении на собаку, которая перед этим укусила его ребенка, сообщает Thaiger.

Инцидент произошел 11 октября в провинции Нонтхабури. Бездомная собака, которую подкармливают сотрудники магазина, укусила двухлетнего мальчика, а его отец решил наказать животное и в отместку напал на него. Правоохранители вызвали на допрос мужчину, его жену и их старшую дочь. После этого тайца обвинили в жестоком обращении с животными.

Как уточняется, жалобу подали представители фонда Watchdog Thailand Foundation. Зоозащитники заявили, что действия мужчины не были направлены на самооборону или защиту имущества, а значит являются незаконными. Хотя запись с камер видеонаблюдения подтвердила, что собака действительно укусила ребенка, обвиняемый признал себя виновным и сознался в содеянном. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

