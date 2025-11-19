Telegraph: поведение Зеленского говорит об отчаянии и потере связи с реальностью

Президент Украины Владимир Зеленский утрачивает связь с реальностью, а его действия свидетельствуют об отчаянии. Об этом заявил обозреватель Оуэн Мэттьюс в статье для британской газеты The Telegraph.

По его словам, поездки Зеленского по европейским столицам и подписание масштабных оружейных соглашений, которые Киев не может себе позволить, никак не отвечают на вызовы, с которыми сталкивается Украина, где нарастают политический и военный кризисы.

В публикации утверждается, что поведение украинского лидера вызывает беспокойство у его сторонников.

«Поведение Зеленского — тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», — отмечается в материале.

На фоне критической фазы конфликта с Россией, сокращения международной финансовой помощи, четырехкратного роста дезертирства в украинской армии, успешного продвижения российских сил и крушения политического авторитета Зеленского «мы должны очень опасаться за будущее Украины», подчеркнул автор.

В связи с коррупционным скандалом, в котором замешаны приближенные Зеленского, Евросоюз требует гарантий от Киева, что выделенная стране финансовая помощь не пойдет в откаты. Пока расследование не затронуло самого Зеленского. Кому выгодно раздувать на Украине историю с коррупцией и чем она может обернуться для украинского президента — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Зеленский потерял связь с реальностью.