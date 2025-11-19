На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

The Telegraph увидел «тревожные сигналы» в поведении Зеленского

Telegraph: поведение Зеленского говорит об отчаянии и потере связи с реальностью
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утрачивает связь с реальностью, а его действия свидетельствуют об отчаянии. Об этом заявил обозреватель Оуэн Мэттьюс в статье для британской газеты The Telegraph.

По его словам, поездки Зеленского по европейским столицам и подписание масштабных оружейных соглашений, которые Киев не может себе позволить, никак не отвечают на вызовы, с которыми сталкивается Украина, где нарастают политический и военный кризисы.

В публикации утверждается, что поведение украинского лидера вызывает беспокойство у его сторонников.

«Поведение Зеленского — тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», — отмечается в материале.

На фоне критической фазы конфликта с Россией, сокращения международной финансовой помощи, четырехкратного роста дезертирства в украинской армии, успешного продвижения российских сил и крушения политического авторитета Зеленского «мы должны очень опасаться за будущее Украины», подчеркнул автор.

В связи с коррупционным скандалом, в котором замешаны приближенные Зеленского, Евросоюз требует гарантий от Киева, что выделенная стране финансовая помощь не пойдет в откаты. Пока расследование не затронуло самого Зеленского. Кому выгодно раздувать на Украине историю с коррупцией и чем она может обернуться для украинского президента — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Зеленский потерял связь с реальностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами