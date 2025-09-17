На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что Зеленский потерял связь с реальностью

FA: реформы на Украине показали, что Зеленский теряет связь с реальностью
Gleb Garanich/Reuters

Реформы украинского лидера Владимира Зеленского в военной сфере говорят о том, что он потерял связь с реальностью. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

«Зеленский теряет связь с реальностью. Трудно понять последние военные реформы украинского президента», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, за последний месяц украинское правительство приняло «важные меры», связанные с одной из самых вопиющих слабостей Украины: перегруженностью вооруженных сил.

Среди прочего, пишет журнал, речь идет об ужесточении уголовной ответственности за самовольную отлучку и дезертирство.

По оценке журнала, эти меры оказались неуместными для Украины и заставили некоторых экспертов задуматься о том, насколько хорошо Зеленский и его окружение «понимают реальность за пределами киевских коридоров власти».

До этого издание American Greatness сообщало о том, что население Украины устало от боевых действий, украинцы хотят нового президента страны, что делает украинского лидера Владимира Зеленского уязвимым.

Срок полномочий украинского президента истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее сообщалось, что Британия поможет Украине провести выборы по окончании конфликта.

