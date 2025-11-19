На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе высказались против ускорения процесса вступления Украины

Евродепутат Макаллистер: ЕС не планирует ускорять вступление Украины
Omar Havana/AP

Европейский союз не будет ускорять процесс евроинтеграции Украины. Об этом в интервью газете «Известия» заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер.

Он пояснил, что дискуссии ведутся не об обходе Украиной условий вступления в ЕС, а о том, чтобы при соблюдении строгих предварительных условий ее прогресс в интеграции стал бы более явным.

Макаллистер подчеркнул, что вступление Киева в ЕС нельзя ускорить сверх его заслуг, но убедительная и последовательно поддерживаемая европейская перспектива Украины необходима для мира и безопасности на континенте.

По словам европарламентария, полное членство Украины в Евросоюзе станет возможным только после выполнения всех требований и установления мира. Макаллистер отметил, что расширение давно стало одним из самых мощных инструментов ЕС по обеспечению мира и стабильности.

15 ноября вице-премьер Тарас Качка заявил, что коррупционный скандал на Украине, связанный с именем соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, не помешает процессу вступления Киева в ЕС.

Ранее был назван фактор, который может ослабить поддержку Украины Евросоюзом.

Новости Украины
