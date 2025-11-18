Польские власти могли принять участие в побеге бизнесмена Тимура Миндича с Украины. Об этом заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Если Польша открыла <...> коридор для человека, который бежал с места совершения крупнейшего коррупционного преступления, то есть с Украины, то речь идет уже о соучастии», — отметил он.

17 ноября депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров продлил командировку на фоне коррупционного скандала.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее на Украине предложили два варианта действий против Зеленского из-за коррупции.