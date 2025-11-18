На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о готовности к сделке с Ираном

Трамп заявил, что открыт к возможной сделке с Ираном
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп открыт к возможной сделке с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, трансляция проводилась на YouTube-канале Белого дома.

«Между прочим, Иран желает заключить сделку. Я готов заявить, что они отчаянно желают заключить ее. Я абсолютно открыт для этого. Мы ведем с ними переговоры по запуску этого процесса», — сказал американский лидер.

16 ноября источник в иранском МИД заявил, что Иран будет готов к проведению переговоров с США, если Вашингтон изменит свой подход. По его словам, Тегеран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам.

15 ноября Трамп заявил, что Иран настроен на договоренности с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе. По его словам, власти республики «хотят заключить сделку».

Ранее Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.

