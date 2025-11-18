Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) приняло решение лишить немецкую политическую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) права на использование ее партийного логотипа и аббревиатуры в коммерческих целях, сообщает газета Bild.

«Мы уверены, что эти решения будут изменены», — прокомментировал ситуацию заместитель пресс-секретаря АдГ Майкл Пфальцграф.

Как сообщается, в сентябре 2023 года берлинская юридическая фирма Lubberger Lehment Rechtsanwlte Partnerschaft подала заявку в EUIPO на лишение АдГ права владения товарными знаками. В качестве основания истец указал, что партия якобы не использовала свои права на знак всерьез. При этом подчеркивается, что решение EUIPO не затрагивает права АдГ на название. Речь идет исключительно о запрете на коммерческое использование партийного логотипа и аббревиатуры в качестве товарного знака, например, при производстве и продаже типографической продукции, одежды, сумок, украшений и других товаров.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что энергетическое сотрудничество России и Германии может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет. Немецкий парламентарий также отметил, что власти ФРГ всерьез не расследовали взрывы на «Северном потоке».

Ранее депутат АдГ назвал «безумием» сделку ФРГ с США по Nord Stream.