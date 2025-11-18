На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкая АдГ лишилась права на использование своего логотипа

Bild: АдГ лишилась права на использование своего логотипа в коммерческих целях
true
true
true
close
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) приняло решение лишить немецкую политическую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) права на использование ее партийного логотипа и аббревиатуры в коммерческих целях, сообщает газета Bild.

«Мы уверены, что эти решения будут изменены», — прокомментировал ситуацию заместитель пресс-секретаря АдГ Майкл Пфальцграф.

Как сообщается, в сентябре 2023 года берлинская юридическая фирма Lubberger Lehment Rechtsanwlte Partnerschaft подала заявку в EUIPO на лишение АдГ права владения товарными знаками. В качестве основания истец указал, что партия якобы не использовала свои права на знак всерьез. При этом подчеркивается, что решение EUIPO не затрагивает права АдГ на название. Речь идет исключительно о запрете на коммерческое использование партийного логотипа и аббревиатуры в качестве товарного знака, например, при производстве и продаже типографической продукции, одежды, сумок, украшений и других товаров.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что энергетическое сотрудничество России и Германии может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет. Немецкий парламентарий также отметил, что власти ФРГ всерьез не расследовали взрывы на «Северном потоке».

Ранее депутат АдГ назвал «безумием» сделку ФРГ с США по Nord Stream.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами