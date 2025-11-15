На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат бундестага назвал «безумием» возможную сделку с США по Nord Stream

Депутат АдГ Котре: возможная сделка с США по Nord Stream — это безумие
Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Возможная продажа газопровода «Северный поток — 2» инвестору из США Стивену Линчу является признаком иррациональной политики властей ФРГ. Об этом в интервью РБК заявил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

По словам парламентария, несмотря на заявления немецкого руководства об отказе ФРГ от российских энергоресурсов, они продолжают поступать в страну через посредников. Однако Берлину теперь приходится за них переплачивать.

«Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией. Так что меня не удивляет, что теперь звучат идеи отдать все американцам, чтобы они просто получали деньги ни за что», — подчеркнул Котре.

Он отметил, что Германия и Россия могли бы восстановить проект без проблем, но немецкие власти хотят пригласить иностранца, потому что сами не желают ничего делать.

До этого американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Германия собрала убедительные доказательства причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток». По информации издания, это может ослабить европейскую поддержку Киева и «еще сильнее осложнить» отношения между Украиной и ФРГ. Кроме того, свою роль сыграла Польша — она помогла скрыться от следствия одному из подозреваемых. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал о последствиях подрыва «Северных потоков» для Германии.

