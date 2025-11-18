Европейский политик обратился к Медведеву с просьбой по Украине

Председатель правой партии «Наша Родина» и депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи обратился в соцсети Х. к зампреду Совета безопасности России Дмитрию Медведеву с просьбой включить вопрос статуса Закарпатья в программу мирных переговоров по Украине.

«Статус Закарпатья, проживающих там венгров и русинов, а также нарушения их прав должны быть обсуждены на мирных переговорах!» — написал политик, сопроводив свою публикацию совместной фотографией с Медведевым.

Депутат добавил, что указанный документ отправил по почте в американское посольство. Тороцкаи выразил надежду, что его передадут в Вашингтон. При этом он подчеркнул, что украинская сторона «даже не удосужилась ответить» на это письмо.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не согласится забрать Закарпатье у Украины, если это предложит президент России Владимир Путин. По словам политика, «опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру».

Кроме того, Орбан порассуждал на тему, на какой стороне окажется Венгрия в случае, если президент США Дональд Трамп согласится разделить Европу на западную и российскую части. Премьер отметил, что Венгрия является частью западной цивилизации, но этнически венгры имеют восточное происхождение. Несмотря на генетические факты, Венгрия принадлежит Западу, добавил Орбан.

Ранее Орбан заявил Зеленскому, что в Венгрии не будет дружественного Украине правительства.