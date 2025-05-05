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Орбан заявил Зеленскому, что в Венгрии не будет дружественного Украине правительства

Орбан: Киев хочет видеть в Венгрии дружественное правительство, этого не будет
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Jacob King/Pool Photo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания парламента страны заявил, что Владимир Зеленский хочет видеть в Будапеште дружественное Украине правительство, однако этого не произойдет. Речь премьера опубликовал спикер венгерского правительства Золтан Ковач на странице в соцсети Х.

«Зеленский хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине. Те, кто являются агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского…Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать венграм, как они должны реализовывать свое законное право на суверенитет», — сказал Орбан.

По его словам, вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии. Орбан призвал сограждан высказать свое мнение о вступлении Украины в Евросоюз на национальном референдуме.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к открытию процесса по вступлению республики в Евросоюз, однако необходимо добиться политического решения в Европе, где премьер-министр Венгрии Виктор Орбан его блокирует.

Ранее Зеленский устроил перепалку с Орбаном.

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