Конгрессвумен Грин ответила Трампу на его обвинение в предательстве

Конгрессвумен Грин указала Трампу на разницу между предателем и патриотом
Global Look Press

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин после обвинения в предательстве со стороны президента страны Дональда Трампа рассказала, в чем, по ее мнению, состоит разница между патриотом и предателем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позвольте мне рассказать вам, кто такой предатель. Предатель — это американец, который служит другим странам и себе», — сказала республиканка журналистам у Капитолия.

По ее словам, патриотом является гражданин Соединенных Штатов, который служит стране и американцам.

Также конгрессвумен отметила, что годами поддерживала Трампа, вела борьбу за него и его политику, а также отдала ему свою преданность, но при этом ничего не должна хозяину Белого дома.

«А он назвал меня предателем за то, что я поддержала этих женщин», — добавила Грин, говоря о жертвах преступлений скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

17 ноября Трамп заявил, что Грин является «предателем» США. По его словам, конгрессвумен работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя пострадавшую, хотя на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Поэтому, как считает президент, «всем плевать на эту предательницу нашей страны!»

15 ноября Трамп сообщил, что не намерен поддерживать Грин на выборах. Он рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Американский лидер показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Ранее Трамп назвал Грин «позором» Республиканской партии.

